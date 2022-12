Melody Gardot a envoûté le Forum de Liège

Sa dernière apparition sur la scène du Forum datant de 2015. Entre blues, gospel, jazz et bossa nova, la belle Melody artiste rare et diva atypique a enchanté le Forum avec grâce et simplicité. Son nouvel album « Entre eux deux », réalisé en piano-voix avec Philippe Powell (fils de Baden Powell), et faisant suite à « Sunset in the blues » (réalisé lui pendant le confinement) est un bijou. Le couple nous a régalés, d’autant plus que certains titres sont en français.

Lunettes noires et smoking du même ton et la démarche chaloupée, la jolie Melody entame « C’est magnifique ». Elle fait semblant de s’inquiéter de savoir si la sono est bonne, tant celle-ci est au sommet de la perfection. « OK parfait, merci pour votre accueil chaleureux. On va vous chanter 15 chansons écrites en 15 jours à Paris avec Philippe mon coup de cœur musical ».

Moments de grâce De « The foolish heart could love you », à « A day in the life », de « Morning Sun » à « Love song », la voix suave de Melody enchante. Et « Moon River », est un moment suspendu envoutant à souhait. Grand moment d’émotion au rappel avec cette reprise ou l’on reconnait le « Bidonville » de Nougaro mais dans la version originale du guitariste Baden Powell « Berimbau » en espagnol avec son fils Philippe et Melody pour un instant de grâce.