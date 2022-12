Le Liégeois qui a décapité l’ours du village de Noël de Liège après Belgique-Maroc a été placé sous mandat d’arrêt

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux : après la victoire (0-2), le 27 novembre dernier, du Maroc face à la Belgique, plusieurs dizaines d’individus ont démoli l’ours lumineux géant qui trônait sur la partie haute de la place Saint-Lambert à Liège.

Sur les images filmées par les caméras de surveillance de la ville mais également par de nombreux badauds, on voit, sur le coup de 18 heures, plusieurs supporters du Maroc qui escaladent l’ours de Noël avant de le faire basculer et de le décapiter.

de videos

Plus tard, c’est le commissariat de Droixhe et les véhicules de police stationnés aux abords qui essuient des jets de projectiles. Les fenêtres du commissariat volent en éclats et d’importants dégâts sont constatés aux véhicules de la police de Liège.