Attention si vous prenez la route ce vendredi soir: l’IRM place toute la Belgique en double alerte jaune pour conditions glissantes et brouillard

Dès la toute fin d’après-midi, en soirée et durant la nuit, des plaques de givre ou de glace pourront rapidement se former.

Ce soir et cette nuit, du brouillard givrant se formera à nouveau. Toutes les régions semblent soumises au risque, mais les brouillards les plus denses pourraient surtout se former en Basse et Moyenne Belgique