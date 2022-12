Un appel est lancé pour retrouver Laurence, disparue à Malmedy

Le jeudi 8 décembre 2022 vers 10h15, Laurence GABRIEL, une femme âgée de 54 ans, a quitté son domicile, rue Haute Vaulx à Malmedy. Depuis, on est sans nouvelles d’elle.

Elle mesure 1 m 65 et est de corpulence très mince. Elle a de courts cheveux bruns bouclés et porte des lunettes. Elle marche la tête penchée. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon bleu clair « pattes d’éléphant », un pull blanc et une veste.