Décès de Léon Mormont, ancien président de la République Libre d’Outremeuse de Liège

Léon Mormont, l’ancien président de la République Libre d’Outremeuse, est décédé ce jeudi matin à l’âge de 84 ans. Il avait été hospitalisé à la Citadelle, puis au Valdor à Liège

« Léon Mormont était administrateur de la République libre d’Outremeuse (RLOM) en 1976. Il est devenu secrétaire général-adjoint en 1985 puis secrétaire général en 1993 et président à la mort de Louis Stappers, de 1994 à 2004 avant d’être désigné président d’honneur. Il a organisé des festivals de la bande dessinée dans le cadre des fêtes du 15 août.

Il était aussi à l'initiative de l'ordre honorifique de la « Légion du Mérite de la République Libre d'Outre-Meuse », attribuée tous les cinq ans à ceux qui organisent les fêtes du 15 août" », indique Christian Debure, secrétaire général.

Léon Mormont lors de sa présidence. - Clic en Sock

« Léon Mormont a marqué la République par son dynamisme, son sens de l’innovation et son esprit de décision », rappelle Serge Mantovani (Ville de Liège). « Nous garderons de lui le souvenir d'un homme au franc parler, amoureux du folklore et du respect des traditions de notre petite République. Merci Léon pour tout ce que tu as apporté à la RLOM », indique le Musée Tchantchès sur sa page Facebook.

Pierre Pairoux a succédé à Léon Mormont de 2004 à 2008 avant d’être remplacé par Christian Elaerts en 2008. Et pour rappel, lors de la démission de Christian Elaerts en 2019 suite à des problèmes internes, Léon Mormont avait été désigné comme médiateur. Ancien expert-comptable de formation, Léon avait proposé la création d’un comité de gestion qui avait été accepté jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire qui avait suivi. Léon Mormont était directeur de l'audit interne et du contrôle de gestion à la SWDE lorsqu’il avait pris sa retraite à 65 ans.

Il repose au centre funéraire De Lahaye rue Surlet en Outremeuse. Les visites sont prévues ce dimanche de 16h à 18h et ces lundi et mardi de 17h à 19h. Ses funérailles sont prévues le mercredi 14 décembre. la levée du corps est prévue à 10h au centre funéraire De Lahaye puis il sera conduit au centre funéraire de Robermont où la cérémonie est prévue à 10h20.