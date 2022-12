Nos coups de cœur du week-end en région verviétoise

Les responsables vont produire de la neige artificielle ces prochains jours pour pouvoir ouvrir les pistes de ski et les remonte-pentes. En espérant que de la neige fraîche tombe aussi la semaine prochaine pour avoir une couche plus importante. En attendant, petits et grands pourront profiter de la luge et de l’ambiance hivernale à Ovifat autour d’un chocolat chaud, d’un vin chaud…