Incroyable: un contrôleur éjecte un enfant de 12 ans d’un train au milieu de son trajet à Mévergnies-Attre parce qu’il avait oublié son abonnement

Heureusement pour lui, il était en possession de son téléphone portable et a pu prévenir ses parents. « Son papa a pu venir le chercher et l’amener à l’école, mais lui est arrivé en retard au travail ».

La situation pose en tout cas question. Et sa maman n’en démord pas. « Que se serait-il passé s’il n’avait pas avec lui son téléphone portable ! Comment aurait-il pu entrer en contact avec nous, comment se serait-il débrouillé ? Comment peut-on laisser un enfant seul de cette manière ! Je n’en reviens pas. On parle d’un jeune de première secondaire ».

Dominique Rombaut ne souhaite pas spécialement faire le procès de la SNCB, elle qui est une fervente défenseuse des transports en commun. « C’est pour nous quelque chose de sacré. Mais après ce qu’il s’est passé, je dois avouer que je suis assez traumatisée en y repensant. Je le répète, on a laissé un enfant seul au milieu de nulle part ».

Pas un cas isolé

La maman de Philibert se pose en tout cas certaines questions. D’autant plus que le jeune garçon n’est pas le seul dans cette situation. Norah, une jeune fille âgée de 12 ans, a vécu une histoire similaire à Gand deux jours plus tôt. « Il y a eu grève des trains le 1er décembre. Est-ce que c’était là une manière pour les contrôleurs de faire grève avant cette date ? Je me pose la question ».

En attendant, pour Dominique Rombaut, impossible de laisser passer cela. Une réclamation a été adressée à la SNCB. « Cette dernière a vingt jours pour répondre », nous explique-t-elle. « J’attends des excuses, soit de la part du contrôleur en question, soit de la part de la SNCB. Si cela n’est pas satisfaisant, je me réserverai le droit de déposer une plainte auprès du parquet ».