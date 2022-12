Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quoi de mieux qu’un Père Noël pour se mettre dans l’ambiance des fêtes des fins d’années ? Certains vous répondront « écumer les marchés de Noël et boire du vin chaud », « des batailles de boules de neige » ou encore « regarder des bons films en famille ». Joëlle Berghmans et son mari Pascal Warocqué, un couple de Carnières, diront surtout : « 500 pères Noël ! »

La première fois que nous avions rencontré le couple en 2013, Joëlle avait déjà une belle collection. Collection qui s’étoffe un peu plus chaque année, parce que quand on est passionné, on ne compte pas. « J’ai commencé à collectionner les Pères Noël sans trop m’en rendre compte, il y a 25 ou 30 ans. J’en ai acheté un, puis deux… »