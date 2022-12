Didier Boclinville et Pierre Theunis reprennent «Petit Papa Noël» en wallon

Si la version originale date de 1944, c’est Tino Rossi qui a rendu célèbre le titre « Petit Papa Noël » deux ans plus tard en 1946. Une chanson reprise à l’unisson à travers le monde à l’approche des fêtes de fin d’année et qui a désormais aussi une version en Wallon liégeois.

Le clip sur le Village de Noël

« Pitit Papa Noyé » est l’œuvre de l’humoriste Didier Boclinville, avec l’aide de son comparse de toujours Pierre Theunis. « J’avais déjà écrit une première version il y a deux ans pour les réseaux sociaux », explique Didier Boclinville. « Une traduction personnelle en Wallon liégeois de la chanson de Tino Rossi. Mais j’avais envie d’une version plus swing, juste pour me faire plaisir sur le No-Yeah ! (rires) ». Et c’est tout naturellement vers son ami Pierre Theunis qu’il s’est tourné pour enregistrer cette version. « Nous sommes allés tourner le clip vidéo ensemble sur le Village de Noël, sur les marches de Bueren, ainsi qu’au restaurant Terra, Terrae rue Hors-Château. »