Il n’y a pas de solution immédiate en vue pour reloger les occupants du 48 rue des Palais à Schaerbeek

Toujours selon le ministre-président, celle-ci a exigé une réunion de suivi avec le cabinet de la secrétaire d’État fédérale à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor afin d’évaluer les avancements quant à l’état de la santé et les solutions de relogement pour les Mineurs Non Accompagnés (Mena) ainsi que pour les autres personnes vivant à la rue des Palais.

Pour ce qui concerne l’aspect sanitaire, la bourgmestre de Schaerbeek a convoqué le 21 novembre dernier la Cocom et les associations susceptibles d’apporter un soutien et a mandaté une visite de l’inspection de l’hygiène sur le site.

Du rapport médical qui a été transmis mercredi soir, il ressort que l’état de santé général des résidents est « interpellant » par la présence objective de signes et symptômes évocateurs de nombreuses maladies. On y signale aussi un manque d’accès aux soins, au dépistage et au rattrapage vaccinal de ces personnes. Un plan sera établi par les acteurs de la société civile concernant la situation médicale. Cependant, le hub humanitaire a déjà commencé les vaccinations contre la diphtérie et autres maladies, a ajouté Rudi Vervoort.