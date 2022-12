Trois des prévenus portent un tatouage en hommage à Axel, de Spa, mort en guindaille, à Liège

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le tribunal correctionnel de Liège a terminé, ce vendredi, l’examen du dossier à charge de cinq jeunes, une Lierneusienne, un Arlonais, un Herstalien, un Libramontois et un habitant d’Orp-Jauche aujourd’hui âgés de 25 et 26 ans, qui doivent répondre de l'homicide involontaire d'Axel Leroy, un Spadois de 21 ans qui est mort après s’être effondré, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2018, à l’occasion d’un « rallye des parrains ». Comme à chaque fois, mais sans doute plus encore celle-ci puisque toutes les parties ont eu l’occasion de s’exprimer, l’audience était chargée en émotion.