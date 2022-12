Saumon, foie gras, champagne… Où faire ses courses pour les fêtes de fin d’année entre la Belgique, la France et le Luxembourg: il y a des bons plans partout!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Saint-Nicolas à peine fini, pour la plupart d’entre nous, il est déjà l’heure de penser au menu des fêtes de fin d’année. Si de plus en plus de personnes optent pour un service traiteur, beaucoup tiennent à réaliser le repas de Noël ou de Nouvel an de leurs propres mains. Un repas qui représente parfois un sacré budget. Nous nous sommes donc rendus dans trois grands supermarchés de Belgique, France, et du Luxembourg afin de comparer les prix et vous donner les bons plans.