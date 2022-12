Des dizaines de riverains ont manifesté contre le projet Gonthier à Wanze (vidéo)

Les riverains ont cependant été invités à se retirer dans une salle afin de désigner cinq personnes chargées de les représenter. « La loi est ainsi faite. La réunion n’est pas accessible au public, seuls les cinq représentants des riverains, du promoteur et de l’administration peuvent y assister » leur a précisé l’échevin de l’urbanisme Bernard Lhonnay (PS).

Vincent Yennis, lui, s’inquiète de l’importance des constructions. « C’est beaucoup trop imposant… Ce projet, c’est le Titanic qui va couler notre village d’Antheit » s’exclame-t-il. Isabelle, l’une de ses voisines, partage son sentiment. « Les immeubles sont beaucoup trop hauts et proches de nos habitations. Nous allons être privés de lumière. Je vais avoir un balcon dans le fond de mon jardin… Cela va être impossible à vivre. »

Olivier Flahaux et Michel Bovy. - A.BT

Michel Bovy réside dans le quartier depuis 1955. Il l’a vu se transformer complètement : « Avant, j’avais une paix royale. Je pouvais aller à la cueillette aux champignons. À présent, c’est construit partout, et le trafic est devenu invivable. Surtout le vendredi et les week-ends. Quand il y a du monde au foot, au hall et aux Spirous, tout est complètement bouché… » regrettait-il.