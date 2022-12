Les étonnantes confidences de Loïc Nottet pour la sortie de son nouveau single: «Sans Netflix, je ne parviens pas à composer!»

J’ai beaucoup travaillé. J’avais besoin de prendre du temps pour moi afin d’écrire mes nouvelles chansons. Ça fait longtemps que je n’ai pas sorti d’album, c’est vrai, mais je ne l’ai pas conscientisé de cette façon. Cette pause m’a aidé à pouvoir déterminer ce que je voulais faire d’un point de vue musical. « Mélodrame » est né en pleine nuit. J’avais entrepris un gros travail d’introspection et j’avais besoin de sortir quelque chose à l’intérieur de moi. Comme d’habitude, j’ai besoin de regarder des films et des séries pour être inspiré. Sans Netflix, je ne parviens pas à composer ! Ce sont surtout les images qui me parlent.

Loïc, on a la sensation de ne plus vous avoir vu depuis longtemps…

Oui ! Quand j’ai commencé à travailler sur mon nouvel album, j’ai réalisé à quel point j’avais besoin de retourner à mes racines, notamment avec la couleur noire qui me correspond énormément. J’ai toujours aimé les univers un peu ténébreux. Comme j’ai plus de recul sur la vie et que j’ai gagné en maturité au fil des années, je tiens tout de même à conserver ce côté lumineux.

Dans « Mélodrame », vous évoquez cette « société surfaite ». Qu’est-ce que ça signifie exactement ?

Aujourd’hui, nous vivons dans une société où tout le monde nous dit qu’on doit être nous-même et s’assumer pleinement. Cela dit, nous vivons aussi dans une société où on ne peut plus rien dire. Le moindre mot ou la moindre mauvaise formulation peuvent être retournés contre toi. On n’est pas si libre que ça finalement. Sur les réseaux sociaux, j’ai l’impression que tout le monde porte un masque. On suit tous la même tendance en permanence. Et puis, face à ces constatations, on s’empêche tous les uns les autres de dire ce que l’on pense vraiment. La critique constructive est très importante.

On dirait que le succès de « Mr/Mme » vous a rassuré sur vos capacités à chanter en français…

Oui, clairement. Ce titre m’a apporté beaucoup de confiance. Au début, j’étais très stressé à l’idée que les gens puissent l’écouter. Je n’avais pas l’habitude de me dévoiler à ce point. Et puis, quand on chante dans sa langue maternelle, il y a un masque qui tombe et quelque chose de plus direct dans le message qu’on accepte de livrer. Je me suis longtemps demandé si je devais continuer à chanter en anglais. Finalement, j’ai réalisé à quel point j’avais besoin de m’exprimer de cette façon et de sortir de ma zone de confort.

Avez-vous découvert votre voix par la même occasion ?

Non, pas vraiment. J’ai simplement remis en valeur mes graves. Vous savez, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même par rapport à ma voix qu’à une certaine époque, même s’il est parfois usant qu’on me prenne pour une dame quand je décroche au téléphone. (Rires)

Votre prochain disque est-il totalement achevé ?

Oui, il est quasiment prêt. Avec Jules Fradet et Prinzly, on repasse chaque titre en revue pour peaufiner les derniers détails. J’essaie de ne pas trop penser au fait que ce soit un disque exclusivement en français. J’ai voulu que chaque titre soit un maximum diversifié afin d’offrir un univers complet et des performances complètement différentes sur scène. J’ai notamment exploré de nouvelles sonorités. Pour l’instant, je préfère savourer les très bons retours autour de la sortie de « Mélodrame ». Ça m’évitera de paniquer jusqu’à la sortie de l’album qui est prévue en 2023.

Vous arborez également une nouvelle couleur de cheveux…

Il était logique pour moi de devenir roux cuivré. Je voulais que mon visage se démarque davantage. J’ai notamment pensé aux rideaux rouges que l’on peut retrouver dans un opéra ou dans un théâtre. Je voulais un style hybride en mélangeant le côté hip-hop à quelque chose d’élégant, classique et structuré. J’ai travaillé sur cette direction stylistique avec la Maison Natan, notamment dans la forme des pantalons avec des baggys ou des tops avec des grosses épaulettes. Je voulais quelque chose de carré et rigide. Je déteste tout ce qui est linéaire, mais dans la mode, j’aime quand c’est épuré et droit.