Coupe du monde: Neymar, en larmes après l’élimination du Brésil, consolé par le fils de Perisic (vidéo)

La Croatie est le premier pays qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 de football. Elle a créé la surprise en éliminant le grand favori du tournoi le Brésil 4 tirs au but à 2 (0-0 à la mi-temps et après le temps réglementaire, 1-1 après prolongation) en quarts de finale, vendredi au stade Education City d’Al-Rayyan, au Qatar.

Un exploit individuel de Neymar avait donné l’avance au Brésil (105e+1) et Petkovic avait arraché l’égalisation sur le premier envoi cadré de la Croatie (117e).

Les Croates lancèrent la séance de tirs au but. Vlasic, Majer, Modric, Orsic se montrèrent intraitables tandis que Rodrygo, le premier tireur brésilien vit son envoi arrêté, et après les envois convertis de Casemiro et Pedro, le tir de Marquinhos s’écrasa sur le poteau, scellant l’élimination brésilienne.

Un scénario cruel qui a fait pleurer Neymar. La star du PSG a laissé coulé quelques larmes après l’élimination de sa sélection nationale.