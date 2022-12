Pays-Bas – Argentine: les Oranje font courir les Argentins derrière le ballon (direct, 0-0)

Après un début de tournoi maîtrisé pour les Pays-Bas, plus chaotique pour l’Argentine de Messi, les deux équipes s’affrontent vendredi en quart de finale, dans un choc qui est aussi un classique de la Coupe du monde.

L’Albiceleste face aux « Oranje », l’affiche convoque quelques souvenirs marquants, plus ou moins récents. En 1978, l’Argentine de Mario Kempes avait décroché son premier sacre mondial en battant les Pays-Bas en finale, à domicile. Plus récemment, les ciel et blanc se sont de nouveau imposés en demi-finale en 2014, au bout d’un match fermé et conclu aux tirs au but. Mais l’instant le plus lumineux est venu de Dennis Bergkamp, auteur d’un but de rêve lors du quart de finale remporté par son équipe à Marseille au Mondial-1998.

Le rendez-vous de vendredi au stade de Lusail, le plus grand du Mondial, où les formidables supporters argentins devraient encore assurer l’essentiel de l’ambiance, pourrait offrir ce type de moments de brillance car l’affiche est de très haut niveau.

Les compositions :

Pays-Bas: Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon, De Jong, Blind – Gakpo – Depay, Bergwijn

Argentine: Martinez – Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna – De Paul, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez