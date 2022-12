Le coup de gueule d’un athlète paralympique face au comportement d’ouvriers communaux à Herve: «Bravo les gars, de mieux en mieux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Je n’en ai que pour deux minutes, c’est juste le temps d’une petite course, de toute façon personne n’en a besoin… Non. Il n’y a aucune bonne raison de garer sa voiture sur une place pour personnes handicapées quand on ne l’est pas. On le sait. Même si certains ont tendance à l’oublier. Ce vendredi matin, Roger Habsch, qui est tétraplégique, s’est fait un plaisir de le rappeler.