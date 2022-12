Voyages de luxe de Frédéric Janssens et Jean-Claude Marcourt: Paul Magnette demande la démission du bureau politique du parlement, «il y a une responsabilité collective»

Lire aussi Dépenses du parlement wallon: Paul Magnette veut des règles plus strictes de dépenses dans la vie politique, «on a fait trop confiance à un homme qui donnait toute l’apparence de la rigueur»

« Ce n’est pas parce que les règles ont été respectées que ça suffit. On voit bien aujourd’hui, que ce soit pour les travaux du parlement, que ce soit la gestion du personnel, que ce soit les dépenses diverses et variées, les règles ne sont plus adaptées », a confié le président du PS à la RTBF. « Il y a clairement une responsabilité du greffier. Elle a été établie, il a été écarté, c’est dans les mains de la justice. Mais il y a aussi une responsabilité collective et notamment le bureau du parlement aurait dû contrôler le greffier », ajoute-t-il. C’est la raison pour laquelle il demande la démission de tout le bureau ! « Une démission du bureau les honorerait », estime Paul Magnette.