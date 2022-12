Des Diables rouges en vacances aux Maldives, aux Seychelles, au Japon, à New York ou à Paris, d’autres déjà au travail (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Prenez Eden Hazard, par exemple. Pas plus tard que ce jeudi, il assistait à la plantureuse victoire des Knicks contre les Hawks. Pour les non-initiés, il ne s’agit pas de football mais bien de basket-ball. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de deux équipes de la NBA : celle de New York contre celle d’Atlanta. L’ex-capitaine des Diables a même posé avec le maillot de l’ex-star locale, Walt Frazier qui portait le numéro… 10.

Eden à New York. - Instagram

On a l’impression que, contrairement à d’habitude, les joueurs belges et leurs épouses postent moins de clichés de leurs vacances actuelles. Pour éviter de recevoir des boulets rouges des supporters déçus ? Peut-être. Certains sont revenus à la maison et ont repris le travail. C’est le cas d’Axel Witsel et de Yannick Carrasco à Madrid. Celui aussi de Thorgan Hazard et de Thomas Meunier qui sont revenus à Dortmund pour rester quatre jours avec leurs coéquipiers. Ce week-end, le Borussia participera à la Christmas Cup qui a lieu en Roumanie. Puis, ses joueurs seront en vacances jusqu’au 1er janvier, compris.