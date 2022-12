À regarder le dernier sondage, la mayonnaise n’a pas l’air de prendre autour des Engagés ?

Je rappelle que Les Engagés existent depuis six mois, dans un contexte de guerre, de crise énergétique et du pouvoir d’achat. Je suis lucide, je sais qu’aujourd’hui, la part de cerveau des citoyens par rapport à la politique est restreinte. Notre état de forme ou de méforme est le cadet de leurs préoccupations et ils ont raison. Notre premier défi, c’est la notoriété, faire connaître le nom, puis progressivement le projet et les idées. Outre que le dernier sondage nous consolide en Wallonie et nous fait prendre des couleurs à Bruxelles…

Vous consolide en Wallonie ? C’est sous les 10 %, moins que le cdH aux dernières élections…

On n’a pas diminué, on reste au niveau du sondage précédent. Ce qui m’intéresse, c’est les résultats des élections de 2024, pas de perdre de l’énergie à commenter chaque sondage. Je reste éminemment convaincu qu’on a plus que jamais besoin de courage et de nuance, besoin d’un parti qui cherche le bien commun et la justice. Nous avons la capacité d’offrir quelque chose d’atypique dans le paysage. Nous sommes pour la générosité, mais pas pour l’assistanat, contrairement à la gauche ; nous sommes volontaristes en matière environnementale, mais pas dogmatiques, contrairement aux écolos. Et nous sommes pour la liberté d’entreprendre et le soutien aux indépendants, mais sans le repli sur soi, le conservatisme et le manque de générosité du MR. Dans un monde de clashs et de trash, le vrai courage, finalement, c’est de porter un projet nuancé et équilibré qui cherche à faire progresser tout le monde et pas seulement une clientèle électorale.

Mais ce regroupement envisagé entre Les Engagés, Crucke (MR), DéFI, ça ne brouille pas votre message auprès des électeurs ?

Je crois que ce besoin d’un projet alternatif, d’une société qui remet réellement les compteurs à zéro et qui se régénère dans ses liens humains doit être porté par une plateforme politique la plus large possible. Nous sommes une locomotive pour ça, dans un paysage politique qui est très fractionné, au point qu’il soit nécessaire de rassembler sept partis pour faire un gouvernement. Il est essentiel de s’interroger sur ce qu’on poursuit comme objectif : fait-on de la politique juste pour son dossard et flatter son nombril ? Ou en fait-on pour réussir des transformations sociétales ? Ce qui nécessite de rester les yeux et les bras ouverts à l’égard de celles et ceux qui pourraient avoir le même objectif.