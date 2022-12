Ça va se savoir: camarade sénateur, l’attentat à la pudeur et la rumeur

Lire aussi d-20221206-3ZHK21 Camarade sénateur Camarade sénateur

Laszló Schonbrodt est un homme du peuple. comme tous les membres du PTB. Il aime le rappeler et dire qu’il ne fait pas vraiment partie de la classe politique. Sauf que dernièrement, le Verviétois est devenu sénateur. Un titre qu’il n’apprécie pas spécialement puisqu’il fait un peu bourgeois. Son irritation est d’ailleurs palpable lorsqu’on l’appelle par cette qualification. Résultat des courses : un certain nombre de politiques prennent un malin plaisir à l’appeler « Monsieur le sénateur » dès que l’occasion se présente. Vraiment, on vous en conjure : si vous voulez éviter qu’il se fâche (tout rouge bien entendu), évitez vraiment de l’appeler sénateur.

Vous nous connaissez : quand il y a de beaux mâles en tenue d’Adam, on est toujours un peu émoustillé. Après avoir écrit, puis publié, un papier sur le calendrier où les joueurs d’Olne posent nus, on a voulu partager l’information sur nos réseaux sociaux. Un clic qui aurait pu nous coûter cher. À la seconde, les robots de Facebook ont analysé la situation, ont constaté qu’il s’agissait de nus, où on ne voyait d’ailleurs pas grand-chose puisque les services trois pièces étaient cachés derrière des balles etc. Le réseau social créé par Mark Zuckerberg, qui a quand même lancé sa carrière avec un site où l’on pouvait décider quelles filles de son université étaient les mieux foutues, a refusé de publier la photo. Les standards de la communauté étaient soi-disant enfreints. On pourrait d’ailleurs perdre notre compte en cas de nouveaux problèmes. On n’est pas prêt à tenter le coup.