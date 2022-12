Les Brésiliens inconsolables après leur élimination en quarts de finale de la Coupe du monde: «C’est difficile de trouver les mots»

Éliminé par la Croatie aux tirs au but vendredi dans le premier quart de finale de la Coupe du monde de football vendredi au Qatar, le Brésil était inconsolable, mais tant Casemiro et Thiago Silva voulaient de suite relever la tête.

« C’est difficile de trouver les mots. Il faut relever la tête, la vie continue. Nous sommes tristes. Tout le monde a fait de son mieux. C’est énervant. Surtout comme ça. On avait le match en main et il nous a échappé. C’est difficile. On croyait dans notre travail, on faisait du super boulot, l’ambiance était bonne. Mais c’est comme ça le foot. Ça arrive », a commenté Casemiro qui a inscrit son tir au but.

Thiago Silva affirmait lui n’être « pas habitué à prendre des buts comme ça en contre-attaque. On s’est un peu désorganisé. C’est difficile, mais autant il y a de la tristesse, autant il faut que la vie continue, qu’on relève la tête. On n’a pas le choix. On est fier de ce qu’on a accompli mais malheureusement, ça fait partie du football. J’ai vécu quelques déceptions dans ma vie et quand on n’atteint pas un objectif important qu’on s’est fixé, ça fait très mal. Je suis un gars qui se relève chaque fois qu’il tombe, ça ne va pas changer aujourd’hui. Malheureusement, je ne remporterai pas ce trophée comme joueur. Mais avec une autre fonction, qui sait ! »