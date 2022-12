Marc Delire sans langue de bois: «Mon pétage de plomb devant les Diables? C’est la réalisation d’un vieux fantasme...» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Marc a passé sa journée à ramasser les feuilles apparemment. Devant sa maison de Wépion il a amassé 4 jolis tas que ma voiture essaye de ne pas saccager. Il reste à peine une heure de lumière et je souhaiterais filmer notre rencontre en bord de terrain. Marc embarque directement et me guide vers le terrain de Wépion où son fils a joué. La conversation peut démarrer.