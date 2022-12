Le jeu vidéo wallon au pays de la Nintendo

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pokémon, Minecraft, FIFA ou encore Mario Kart. Les jeux vidéo les plus célèbres ne manqueront pas de se retrouver sous le sapin cette année encore. Plus que jamais, le gaming a le vent en poupe ! Cette industrie pèse aujourd’hui plus que le cinéma et la musique réunis et est tout simplement devenue le premier bien culturel au monde d’un point de vue économique.

Liège, Charleroi, Mons et Namur

Face à cette tendance, la Wallonie veut prendre le train en marche. Ce n’est pas pour rien que plusieurs participants actifs dans le milieu (sociétés, académiques) étaient présents à la mission économique au Japon, berceau du jeu vidéo. En l’état, la taille du secteur du gaming au sud du pays est plutôt modeste puisqu’on dénombre une vingtaine de studios sur les pôles de Liège (Wild Bishop, N-Zone, Abrakam…), Charleroi (Appeal, Maratus…), Mons (Fishing Cactus, Fire Falcon…) et Namur (Arteam, Little Big Monkey…).

Lire aussi Wild Bishop, le studio liégeois de jeux vidéo qui monte: «On vise le top»

Walga, l’association du jeu vidéo au sud du pays, s’est fixé comme objectif de doubler ce nombre en trois ans pour atteindre les 40. « Dans notre écosystème wallon, notre richesse est la qualité de nos formations. Le problème, c’est que l’on exporte nos talents par manque de débouchés », confie ainsi Jean Gréban, le coordinateur de Walga.