Un guide sur la vie sexuelle dans nos écoles fait polémique: certains passages vont être réécrits!

C’est quoi l’EVRAS ? L’acronyme qui désigne l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Elle concerne enfants et jeunes de 5 à 18 ans, tout au long de la scolarité et implique une réflexion pour leur permettre d’opérer des choix éclairés favorisant l’épanouissement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle, dans le respect de soi et des autres.

Sextos à 9 ans

Ce qui a fait polémique, cette semaine, c’est l’intervention, dans un sujet du JT de RTL-TVI, d’une pédopsychiatre qui, tout en reconnaissant que le nouveau guide comportait de bonnes choses, taclait des passages lui semblant inappropriés, tel celui-ci : « Dès 9 ans, le partage de sextos et/ou de nudes peut être excitant et être source de plaisir, dans un cadre de confiance et de consentement avec l’autre ». Un autre concernait l’identité sexuelle au même âge, avec la notion de transgenre.

Précisons que ces phrases ne se trouvent pas dans un manuel distribué aux élèves mais dans un guide à destination des enseignants. Il est clair, par rapport aux nudes, aux sextos, que l’intention première est d’amener les enfants à ne pas trouver normal qu’on leur en envoie ou qu’on leur en demande, mais quand même…

« Mes collègues et moi pouvons entendre que les formulations liées à trois points précis du Guide (sur 350 pages) peuvent interroger. Dans le souci de rechercher le plus grand consensus possible autour de la démarche, nous avons chargé les acteurs qui ont rédigé le guide de se pencher à nouveau sur ces parties du texte et d’envisager leur reformulation, le cas échéant en élargissant encore le champ de la consultation. »

C’est ce que nous a indiqué vendredi la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS), via son cabinet. Les collègues sont la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS) et Barbara Trachte (Écolo), la ministre-présidente de la Cocof, à Bruxelles, chargée de la promotion de la Santé ; les 3 ministres impliquées dans ce projet.

Éducation obligatoire

Il serait, bien sûr, caricatural de résumer le nouveau guide à ces passages qui suscitent la polémique.

Actuellement, ces animations sont organisées à la demande des écoles et donc de manière variable suivant les écoles. Elles sont menées par des opérateurs associatifs comme les centres de planning familial ou des ASBL spécialisées.

Elles sont pourtant obligatoires dans la mesure où elles sont prévues par le Code de l’enseignement et encadrées par un protocole d’accord (2013) entre Fédération Wallonie-Bruxelles, Région wallonne et Commission communautaire française (Cocof).

C’est pour combattre ce côté aléatoire, ainsi que des contenus et des animations pas harmonisés et/ou cohérents, sans suivi et sans garantie quant à la formation des intervenants, que la professionnalisation de cette éducation est menée. En collaboration avec les acteurs de terrain, réunis en plateforme.

« Armée » de consultants

Objectifs et cadre de référence communs au contenu des animations, label EVRAS pour garantir à chaque élève de bénéficier d’animations de qualité, facilitateur ou facilitatrice pour aider les écoles, gouvernance pour contrôler les objectifs chaque année, etc. Et ce nouveau guide commun à tous les acteurs, à toutes les actrices afin de favoriser un accès équitable à l’EVRAS pour tous les élèves.

« Il résulte d’un travail de compilation de 89 référentiels nationaux et internationaux, de recherches récentes en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle », expliquent les ministres.

Un travail concerté avec 145 acteurs et actrices de terrain qui a bénéficié de la consultation et de la relecture de 50 experts en pédagogie et en santé, de la consultation des référentiels de certains cours (sciences, philosophie et citoyenneté, etc.) en vigueur dans nos écoles, d’une analyse des besoins des enfants et jeunes (380 y ont participé) et d’une analyse du développement psycho-affectif et sexuel des enfants et des ados.

Bref, un travail de titan dans un domaine délicat qui va donc subir quelques retouches…