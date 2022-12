Dépenses du parlement wallon: pour Ecolo, la position de Jean-Claude Marcourt est devenue «intenable»

Dans un communiqué, les Verts estiment que le « travail important d’assainissement et de réforme a été entamé depuis plusieurs mois » au sein de l’assemblée doit être « finalisé et élargi à plusieurs chantiers déjà identifiés ».

Ecolo cite notamment l’extension du Bureau aux groupes de l’opposition et publicité de ses décisions, le recadrage des missions parlementaires à l’étranger et de leurs dépenses et renforcement de leur publicité, ainsi que la réduction des indemnités des parlementaires.