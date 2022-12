Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si la Croatie n’a plus son grand attaquant comme dans le passé avec Davor Suker, Alen Boksic, Dado Prso ou plus près de nous Mario Mandzukic (présent dans le staff de Zlatko Dalic), elle a retrouvé un dernier rempart qui profite de la Coupe du monde pour se faire un nom. Encore réserviste de Danijel Subasic lors du précédent Mondial avec un statut de vice-champion du monde à la clé, Dominik Livakovic n’était pas sorti du lot à l’Euro 2020, à l’inverse de ce tournoi au Qatar où il a joué un rôle décisif tant en 8e de finale contre le Japon qu’en quart de finale ce vendredi face à l’un des grands favoris.

Au regard du scénario du match, le sélectionneur brésilien Tite, qui a démissionné dans la foulée, aurait dû se méfier. D’une part, l’équipe au damier n’a jamais été éliminée au terme d’une séance de tirs au but dans une Coupe du monde (2 en Russie et 1 au Qatar avant celle-ci) ; d’autre part, la Croatie avait atteint le dernier carré lors des deux seules Coupes du monde où elle avait franchi la phase de poules : 3e en 1998, 2e en 2018. Ces deux données statistiques ont pesé plus lourd que les deux victoires de la Seleçao lors des deux précédentes confrontations en Coupe du monde (2006 et 2014).