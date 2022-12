Pays-Bas – Argentine: les esprits s’échauffent entre les deux équipes après un tacle dangereux de Paredes (photos)

Les esprits se sont sérieusement échauffés dans les dernières minutes du quart de finale de la Coupe du monde entre les Pays-Bas et l’Argentine ce vendredi soir. À l’origine de cette bagarre, un tacle très dangereux de Leandro Paredes sur Nathan Aké à quelques mètres seulement du banc néerlandais. Après un attroupement général et plusieurs secondes de confusion, l’arbitre a calmé le jeu et adressé un carton jaune à Paredes.