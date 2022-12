Attention si vous prenez la route ce samedi matin: l’IRM émet une double alerte jaune sur l’ensemble de la Belgique

Ce matin, des plaques de givre ou de glace pourront se former. Du brouillard givrant se formera à nouveau également. Toutes les régions semblent soumises au risque, mais les brouillards les plus denses pourraient surtout se former en Basse et Moyenne Belgique

Au fil des heures, quelques éclaircies seront possibles surtout sur l’ouest. Mais ailleurs, le temps restera souvent gris et en région côtière, quelques averses hivernales ne sont pas exclues. Les maxima s’échelonneront entre -3 degrés en Hautes-Fagnes, 0 à +1 degré en plaine et +3 degrés à la mer. Le vent restera faible de sud-ouest, modéré à la côte. En Ardenne, il sera souvent faible et variable.