Important incendie dans une maison unifamiliale à Ganshoren: l’unique occupant a pu s’échapper par le jardin

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce samedi matin vers 2h30 pour un incendie dans une maison unifamiliale située avenue du Cimetière à Ganshoren. « Il y avait un gros dégagement de fumée noire à notre arrivée. L’unique occupant de la maison, un homme d’une septantaine d’année, s’était mis en sécurité via le jardin du voisin. Il a été examiné et soigné sur place par le Smur », commente Walter Derieuw, porte-parole des Pompiers.

Le rez-de-chaussée et la cage d’escalier sont complètement sinistrés par l’incendie. « L’incendie s’était également propagé à la voiture garée dans le garage, pas assez profond, via une ouverture percée, d’une façon peu orthodoxe, dans le mur porteur entre le garage et le living. Le coffre de la voiture se trouvait donc dans le living. La berline a été sortie pour l’éteindre », ajoute le porte-parole.