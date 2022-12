Coupe du monde 2022: le défi étonnant du président de la FIFA Gianni Infantino en passe d’être réussi

C’est désormais une image qu’on voit à tous les matchs de cette Coupe du monde au Qatar. La réalisation s’attarde momentanément sur Gianni Infantino, le président de la Fifa. En effet, le Suisse est présent à tous les matchs. Et ce même pour les rencontres qui se sont déroulées en même temps.

Comme l’explique HLN, Gianni Infantino était présent à tous les matchs de cette Coupe du monde. Pourtant, lors de la troisième journée de la phase de groupes, les matchs d’une même poule se déroulaient en même temps. Pour ce faire, le président partait à la mi-temps dans un stade, pour réapparaître à la seconde mi-temps dans l’autre match de groupe. Son temps record ?

11 minutes pour parcourir les 13 kilomètres entre le stade Al Thumama, où s’est déroulé le match Etats-Unis-Iran, et le stade Ahmad Bin Ali, où s’est joué le match Pays de Galles-Angleterre. Si la distance est encore un peu trop grande, le grand patron de la FIFA opte pour un hélicoptère pour effectuer la traversée.

Ainsi, le président actuel de la Fifa vise à devenir le tout premier président de la FIFA à assister aux 64 matches d’une Coupe du monde. Une politique « positive » de la part du Suisse : « J’ai déjà vu tous les matchs, et laissez-moi être clair : c’était la meilleure phase de groupe jamais vue dans une Coupe du monde », expliquait-il en interview.

Il a également évoqué l’ambiance dans les stades : « « La foule qui était présente était incroyable, avec une moyenne de plus de 51 000 spectateurs. 2,5 millions de personnes dans les rues de Doha et quelques centaines de milliers de personnes chaque jour dans les stades, tous ensemble, applaudissant ensemble, soutenant leur équipe, une atmosphère fantastique, de grands buts, une excitation incroyable et des surprises. »

Gianni Infantino est également le tout premier président de la FIFA à s’installer dans le pays hôte de la Coupe du monde. En comparaison, il y a quatre ans, Infantino n’était présent que quatre jours avant le début de la Coupe du monde en Russie.