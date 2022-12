Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis quelques mois, les conseils communaux sont très animés. Que se passe-t-il à Schaerbeek ?

On arrive au bout d’un modèle politique à Schaerbeek. Ça fait 30 ans presque que le duo Liste du Bourgmestre (LB- principalement DéFI et les libéraux) et Ecolo-Groen est le pivot de la politique locale. Jusqu’ici, ils avaient réussi à faire avancer Schaerbeek de manière positive avec des projets positifs et des avancées consensuelles. Aujourd’hui, on est face à une majorité qui est devenue totalement dogmatique sous l’emprise d’Ecolo.

C’est ce qui coince avec Good Move ?