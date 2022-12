Incendie d’un garage à Oreye: «Le feu s’est propagé à deux appartements»

L’alerte a été donnée sur le coup de 3h18. « On a été appelé pour un incendie à Oreye, au clos Marchal. Nous sommes arrivés sur place à 3h36 », confirment les pompiers.

« C’est un garage qui a brûlé, on ne connaît pas encore les causes. Le feu s’est propagé à des appartements situés juste à côté et les habitants ont dû être évacués durant l’intervention », ajoutent les pompiers. Les secours sont intervenus avec une autopompe, un camion-citerne, une échelle et un véhicule officier.