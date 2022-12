«Il était temps que les choses changent»: Inès Vandamme annonce un changement radical, très personnel, sur Instagram

En découvrant son nom, lorsqu’elle a débarqué sur le parquet de « Danse avec les stars » en 2019, on aurait bien imaginé, à Inès Vandamme, un lien de parenté avec Jean-Claude Vandamme, mais il n’en est rien. « Au risque d’en décevoir beaucoup, je ne fais pas partie de sa famille. Mais j’ai fait croire durant toute mon enfance que c’était mon oncle et tout le monde y a cru. » expliquait-elle à Pure People à l’époque. Aujourd’hui, la danseuse a fait une nouvelle révélation concernant son fameux nom, à ses abonnés Instagram. « Peu de gens sont au courant, mais ’Vandamme’ n’est pas mon seul nom de famille sur mon état civil. À 30 ans, je peux enfin décider de m’appeler, aux yeux de la loi, ’Vandamme’ et porter uniquement le nom de famille de ma maman. Je suis trop émue » a-t-elle écrit dans ses storys de ce 8 décembre. Interrogée par ses fans, la jeune femme a ensuite apporté plus de précisions, revenant sur une partie de son histoire familiale. « J’ai porté pendant longtemps uniquement le nom de mon géniteur. Puis, ma maman a réussi à ajouter son nom de famille sur ma carte d’identité, mais en deuxième position… Alors, les administrations ne s’embêtaient pas à m’appeler par les deux noms de famille, le premier suffisait à leurs yeux. Pas aux miens » a-t-elle raconté.

Si elle peut aujourd’hui faire opérer ce changement sans encombre, c’est grâce à une nouvelle législation française qui permet à toute personne majeure de changer de nom de famille en prenant celui de son père, de sa mère ou des deux. « C’est important ce changement de nom de famille pour moi, vraiment et depuis toujours. Il était temps que les choses changent et que l’on puisse porter le nom de famille du parent qui nous a élevés, qu’on aime » s’est réjoui celle qui a récemment été la partenaire de Florent Peyre, dans « Danse avec les stars ». Sans préciser son autre nom de famille, Inès Vandamme a ensuite indiqué que la procédure n’était pas encore complète et qu’elle devrait à nouveau se rendre dans sa mairie dans un mois, afin de confirmer son choix. « Ensuite, je vais devoir informer tous les organismes de ma nouvelle identité. Ça ne se fait pas automatiquement ! Mais je suis prête à affronter la paperasse pour me sentir enfin moi ! » a conclu la danseuse.