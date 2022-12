Serie A: Romelu Lukaku va faire son grand retour à l’entraînement avec l’Inter Milan ce samedi

Après l’élimination des Diables rouges à la Coupe du monde, Romelu Lukaku avait pris quelques jours de vacances aux Seychelles, quelques jours durant lesquels il a travaillé avec Johan Gerets, préparateur physique. Ce samedi, le Diable rouge va faire son retour à l’entraînement avec l’Inter Milan.

Entre le 5 et le 9 décembre, les joueurs de l’Inter Milan ont effectué un stage de préparation à Malte. Ils ont affronté Gzira United et le RB Salzburg durant deux matchs amicaux et effectuent donc le retour en Italie, ce samedi. Romelu Lukaku sera présent à l’entraînement avec ses autres coéquipiers.

Big Rom a pour ligne de mire le match contre Naples, le 4 janvier prochain en Serie A. D’ici là, il pourra récupérer pleinement et se mettre en jambes lors de trois amicaux. Betis le 17 décembre, Reggina le 22 et Sassuolo le 29 décembre.