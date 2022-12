Une adolescente de Ham-sur-Heure primée pour ses talents en danse classique et contemporaine: Laurine Squélard, 14 ans, a reçu deux chaussons d'or

Récompensée par 2 chaussons d’or, en danse classique sur pointes et en danse contemporaine, et ce à l’unanimité du jury, lors de la 26ème édition du concours de Péronne, Laurine Squélard voue à la danse une véritable passion, qu'elle parvient à assouvir en parallèle avec ses études à l'Institut Paridaens. « Pour moi, la danse, c'est un peu comme si je jouais au théâtre. J'y trouve un moyen de révéler mes émotions, d'être face à moi-même » confie la jeune fille de Ham-sur-Heure.

Trois autres élèves du Studio Danse ont aussi fait une prestation remarquable: Emma Petit, 13 ans, de Thuillies a reçu une 1ère mention en danse classique, Léa Vallario, 13 ans, de Pont-de-Loup, un chausson d’argent en danse classique sur pointes, et Appoline Michaux, 16 ans, de Couillet, une 2ème mention en danse classique sur pointes et un chausson d’argent en danse contemporaine. « Je suis particulièrement fier de mes élèves » signale le danseur et directeur Spiro Dhimoïla. « Je leur inculque le sens du beau et de l'effort. Et ça s'avère payant. »