Le festival des musiques sacrées revient à Mons: vivez une expérience sensorielle et spirituelle inédite

Chants rituels, musique « inspirationnelle », contemplative, holistique, formes méditatives d’ici ou d’ailleurs : le fil conducteur de la programmation est l’ouverture aux autres, aux origines du monde, aux pratiques bienfaisantes des rituels musicaux les plus variés, aux vertus apaisantes et « ressourçantes » des sons.

En retrouvant ce langage universel, vecteur de découverte de soi et de rencontre de l’autre, ils invitent le public à vivre des expériences sensorielles et spirituelles épanouissantes. C’est cette musique vocale, instrumentale, inspirée et inspirante sous toutes ses formes et ses évolutions qu’ils souhaitent célébrer afin d’encourager le dialogue entre cultures et traditions au sein de notre époque.