Des repas chauds distribués aux sans-abri à Bruxelles: Jean-Luc Moerman présente BicyclEat

Depuis Avril, Jean-Luc Moerman arpente les rues de Saint-Gilles et de Bruxelles sur son vélo cargo. Il distribue plusieurs fois par semaine des repas aux sans-abri installés à plusieurs endroits dans la capitale. L’artiste leur apporte de l’eau, de la soupe et des repas chauds. « Il s’agit de vrais repas complets, et chauds ! Ce n’est pas seulement du riz avec un peu de bouillon. Il y a de la viande, des légumes, des féculents… » explique l’artiste.

Les plats sont donnés par plusieurs restaurants, partenaires de Jean-Luc sur le projet. Pour garder la chaleur des repas le temps du trajet, les plats sont placés dans des récipients spéciaux. Tous les mercredis soirs, il distribue de la soupe avec plusieurs personnes. L’objectif, à terme, est de pouvoir réaliser ses maraudes quotidiennement.