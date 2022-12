La cuvée 2021 des Vignerons de Nalinnes sera à découvrir ce dimanche lors d’une dégustation-vente

Après presque 15 mois de vinification, la cuvée 2021 est prête à être dégustée et vendue ! Pour l’occasion, de 14h30 à 18h le 11 décembre, le rendez-vous est fixé à la salle Notre Maison à Nalinnes-Centre. « Nous avions eu beaucoup de monde pour la première cuvée et nous espérons avoir du monde cette année aussi », dit Pierre Maître, président de l’ASBL. « Nous ne voulons pas faire de réservations, nous préférons organiser cet après-midi de vente et dégustation pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. »

