Opérations répressives « T’as ton bac ? » contre les sacs éventrés à Woluwe-Saint-Pierre

« L’obligation d’utilisation des poubelles rigides est effective depuis le mois de septembre 2021. Après plus d’un an d’action de sensibilisation de prévention, d’information, nous passons à la vitesse supérieure avec cette première opération potentiellement répressive qui va sanctionner les contrevenants », expliquent conjointement le bourgmestre, Benoit Cerexhe, et l’échevine de la propreté publique, Caroline Lhoir.

L’objectif de ces opérations est d’inciter les citoyens à respecter la réglementation en matière de propreté publique et plus particulièrement à l’obligation de déposer les sacs blancs dans des poubelles rigides.

Cette première opération « T’as ton bac » vise une quinzaine de rues où les problèmes de sacs éventrés se répètent chaque semaine. « La lutte contre les sacs éventrés est la priorité numéro une en matière de propreté à Woluwe-Saint-Pierre. Cela coûte approximativement 140.000 euros à la commune de nettoyer les rues à cause des sacs éventrés. Il n’est plus acceptable que le contribuable paye la négligence de quelques-uns. Notre seul et unique objectif c’est de rendre notre commune propre et agréable à vivre pour toutes et tous. », poursuivent les deux élus.