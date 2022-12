Les joueurs argentins chambrent les Pays-Bas: la photo fait polémique et enflamme la toile

La photo a déjà fait le tour des réseaux sociaux. À la fin de la séance de tirs au but pour départager l’Argentine et les Pays-Bas, les joueurs de l’Albiceleste ont cédé à l’émotion et ont célébré tout en regardant les joueurs néerlandais.

Un geste qui n’est pas passé inaperçu. Certains ont dénoncé l’arrogance des Argentins à l’issue d’un match très tendu entre les deux équipes. C’est dans ce contexte très délicat que s’est jouée la séance de tirs au but. D’après une vidéo postée par un journaliste sur place, on peut voir le contexte de cette photo. Lautaro Martinez, dernier tireur argentin, s’avance pour aller s’affronter aux cages d’Andries Noppert. Si l’attaquant de l’Inter Milan marque, les Argentins se qualifient. Pour destabiliser le tireur, quatre joueurs des Pays-Bas sont aller lui parler juste avant son tir au but.

Lautaro Martinez a finalement inscrit son tir au but. Qualifiant les Argentins qui ont, au moment, de célébrer, ont exulté devant les Néerlandais. Le comportement d’Otamendi a été largement commenté. Un geste loin d’être classe dans un match disputé sous haute tension.