Euro Hockey Indoor: un succès au forceps pour les Indoor Red Lions

Les calculs étaient simples pour les joueurs belges au moment d’aborder la 3e journée de compétition au Championnat d’Europe. Plus question de spéculer après le partage face à l’Allemagne et les défaites face à l’Autriche et aux Pays-Bas. Ils devaient remporter leurs derniers duels de poule, programmés ce samedi, pour se qualifier pour la petite finale qui était, rappelons-le, leur objectif premier à Hambourg. La première confrontation du jour face à la République tchèque, l’équipe la plus « faible » de ce tournoi (3 défaites), allait également permettre de déterminer la réaction du groupe, extrêmement frustré par les derniers résultats.

Le retour sur le terrain du capitaine, Max Plennevaux, remis partiellement de son entorse à la cheville, et qui a joué sous anti-douleurs, devait d’ailleurs aider les Indoor les Red Lions à retrouver la juste carburation. Mais il fallait pourtant attendre le deuxième quart-temps pour assister aux premiers buts dans cette partie. Philippe Simar lançait les hostilités dès la 12e minute avant que les Tchèques n’égalise dans a foulée. Mais le meilleur buteur belge, et actuel de cet Euro, ne tardait pas à remettre le couvert et inscrivait déjà, au passage, son 11e but de la compétition. L’attaquant bruxellois s’offrait même un triplé, 60 secondes avant la pause (3-1).

Une fin de rencontre à nouveau poussive

La seconde période était dans la même veine. La Belgique dominait même si Romain Henet devait, de temps à autres, repousser le danger sur les incursions adverses. Le dernier quart-temps allait ensuite servir de test grandeur nature afin de voir si les Lions avaient bien assimilé les enseignements tirés de leurs dernières rencontres. En effet, un manque de lucidité et de fraîcheur leur avait coûté cher face à l’Autriche mais surtout face aux Pays-Bas, jeudi après-midi. Et alors que les protégés de Maxime Bergez avaient la possibilité de tuer le match, ils se faisaient, à nouveau, peur en fin de partie puisque les Tchèques revenaient à 3-2 alors que l’énorme écran cubique surplombant le terrain affichait encore 5 minutes à jouer. Les Belges souffraient durant la fin de rencontre mais le score ne bougeait plus.

« C’est évident que nous avons appris de nos erreurs et nous sommes parvenus à conserver notre avantage malgré la pression adverse », se réjouissait Max Plennevaux, avant de rejoindre les vestiaires. « C’est vrai que nous avons choisi l’option de ne pas prendre de risques, de rester en défense et de contrôler le jeu. Nous savions que ce match ne serait pas une partie de plaisir mais nous avons empoché les 3 points et c’est bien là l’essentiel. Maintenant, nous devrons terminer le travail face à la Suisse. Il faudra l’aborder avec le couteau entre les dents. Mais nous restons très confiants. »

Si les Indoor Red Lions obtiennent, ce soir (20h45), au minimum, un partage lors de la dernière rencontre face à la Suisse, ils disputeront la petit finale du tournoi, ce dimanche. Il leur reste donc 40 minutes pour tout donner et atteindre le premier objectif fixé dans ce Championnat d’Europe avant de rêver, pourquoi pas, à conquérir une médaille de bronze.