«Rush Hour 4»: Jackie Chan confirme une suite pour la comédie d’action!

C’est une des franchises qui a marqué le début des années 2000, et elle va officiellement faire son retour. Le projet avait été évoqué de nombreuses fois depuis plus de 10 ans, sans jamais se concrétiser, mais la suite de « Rush Hour » n’a pas encore dit son dernier mot. Jackie Chan a, en effet, confirmé que l’élaboration du projet était toujours en cours, et plutôt avance. « Nous discutons en ce moment de ce quatrième film, mais le script n’est pas prêt. Je vois le réalisateur ce soir et nous en discuterons. » a-t-il confié lors d’une conférence de presse en marge du Red Sea International Film Festival en Arabie Saoudite. Même s’il n’a pas dévoilé le nom du cinéaste qui portera les nouvelles enquêtes de Carter et Lee à l’écran, l’acteur a précisé que Mike Tyson ferait une apparition dans le film. Les trois premiers films étaient signés par Brett Ratner, mais il y a peu de chances que le réalisateur reprenne du service pour ce quatrième opus, sa carrière étant au point mort après plusieurs accusations de harcèlement et d’agressions sexuels, après le mouvement Me Too.

Avec plus de 850 millions de dollars de box-office, il n’y a rien de surprenant dans le fait qu’Hollywood continue de miser sur la saga « Rush Hour ». En 2016, un reboot sous forme de série avait même été tenté, mais sans le duo star formé par Jackie Chan et Chris Tucker, la série n’avait pas décollé. Du coup, ce sera une suite ou rien, avec toute la difficulté à s’organiser autour du planning des stars. « Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de temps pour le faire. (…) J’ai dit à Chris Tucker : ‘avant que l’on soit vieux, s’il te plaît, faisons ‘Rush Hour 4’ ! » avait d’ailleurs confié la star chinoise en 2017. Quant à Chris Tucker, il semble encore partant, si on en croit les photos qu’il publie fréquemment sur son compte Instagram, comme celle-ci, qui date de 2019. À l’époque, il s’était confié dans un podcast de la chaîne ESPN, réaffirmant son emballement pour le projet : « Le film se fait. Et ça sera le rush de tous les rushs ! Jackie est prêt, et on veut rendre inoubliable ce film ! »