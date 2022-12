L’exposition «Petits formats & multiples» à Mons vous invite à mettre de l’art sous le sapin

C’est dans un espace et une scénographie minimal et épuré que prend place le travail d’environ une douzaine d’artistes. Peintures, gravures, lithographies, dessin, feront entre autres parties des techniques présentes dans cette programmation.

« Petits formats & multiples » est une exposition collective qui regroupe des œuvres de différents artistes de petit format et à prix accessible. Avec cette exposition, la THANKSgalerie invite à (re)découvrir le travail de différents artistes belges avec qui elle noue de régulières collaborations.

Rédécouvrir l’art et s’en offrir

Cette proposition de format est motivée par l’envie de proposer un large éventail et diversité d’œuvres qui puissent aussi être également plus accessibles. Pour cette exposition, la galerie adapte sa dynamique pour laisser les intéressés emporter directement leur œuvre et la glisser, juste à temps, sous le sapin.