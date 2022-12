L’école des Canonniers à Mons organise une collecte pour les plus démunis et les animaux de compagnie

Les enfants ont à nouveau décidé de se mobiliser afin d’apporter un soutien au refuge qui réalise un travail important pour prendre soin de ses nombreux pensionnaires à poils et à plumes.

Pour la deuxième année consécutive, les élèves de troisième maternelle de l’école communale des Canonniers organisent une collecte de nourriture, litière, couvertures, jouets et produits d’entretien en faveur des animaux de l’Arche de Noé à Maisières.

À cette belle initiative s’ajoute l’opération « Noël Solidaire » pour les publics les plus fragilisés. Les élèves de deuxième maternelle vous invitent à composer une boîte (à chaussures) dans laquelle un produit de beauté/hygiène, un loisir, un mot doux, quelque chose à manger (non périssable) et quelque chose pour tenir chaud doivent être glissés. Les boîtes sont à déposer à l’école jusqu’au mercredi 21 décembre.

Opération «Noël solidaire». - D.R.

« En cette période de fêtes, je ne peux que saluer ces initiatives de solidarité et de partage », réagit l’échevine de l’Enseignement, Catherine Houdart.