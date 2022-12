«Sa famille sait qu’il ne sera pas toujours là»: l’état de Bruce Willis toujours inquiétant pour ses proches

Pourtant, la santé de la star ne serait pas idéale et serait même en train de s’aggraver radicalement. C’est en tout cas ce que vient de confier une source à Radar Online. « Il ne peut plus dire grand-chose et il ne semble pas comprendre grand-chose à ce que les autres lui disent. (…) Il y a des jours où elles ont des aperçus de l’ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés » affirme la source. Une épreuve qui a resserré les liens entre les proches de l’acteur, surtout son épouse et mère de ses deux filles cadettes, Emma Heming, et l’ex avec qui il a eu ses trois filles aînées. « [Demi Moore] a été en contact permanent avec Bruce et Emma. Elle profite de toutes les occasions possibles pour passer du temps avec lui. Si elle n’est pas à ses côtés, elle l’appelle au téléphone pour que Bruce puisse entendre sa voix » raconte la source au tabloïd.

Toujours selon la source, la situation est particulièrement difficile pour les grandes filles de Bruce Willis : « L’ancien Bruce manque aux filles plus âgées – celui qui les taquinait sur leurs petits amis et leur donnait des conseils non sollicités » Désormais, toute la famille semble avoir compris qu’il sera plus jamais comme avant, et veut profiter de ces moments précieux ensemble, particulièrement pendant les fêtes. « Ce sont des moments spéciaux. Les traditions familiales qu’ils aimaient se sont poursuivies, comme leurs soirées pyjama et leurs soirées jeux de société. (…) Ils savent qu’il ne sera pas là pour toujours. Donc, ils chérissent chaque instant. » a assuré la source. Et de conclure : « Tout ce qu’elles peuvent faire, c’est lui dire qu’ils l’aiment et prier pour un miracle de Noël. »