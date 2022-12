Wacandoo propose le concept d’ateliers chez les artisans bruxellois, une idée de cadeau originale pour les fêtes de fin d’année

Qu’il soit ébéniste, bijoutier, céramiste, maroquinier… Chaque artisan a quelque chose à enseigner à travers son savoir-faire. Offrir un atelier Wecandoo à l’un de vos proches lui permettra de plonger dans l’univers de l’artisan, de partager sa passion et de découvrir les gestes de son métier. En plus, quoi de plus satisfaisant que de repartir avec sa propre confection ? Par exemple, si l’un de vos proches est passionné de sacs à main, offrez-lui la possibilité de le confectionner lui-même. Choix des couleurs, des matières, des finitions, il sera accompagné tout au long de l’élaboration de son sac à main par l’artisan qui partagera, avec passion, les secrets de son savoir-faire.

« En permettant au grand public d’entrer dans l’atelier d’un artisan pour quelques heures, nous créons un moment de partage unique où les savoir-faire sont mis en lumière et les humains qui les pratiquent aussi. Les clients sont enthousiastes à l’idée de pouvoir façonner un objet de leurs propres mains avec lequel ils repartent fièrement. L’authenticité de cette rencontre et la convivialité sont placées au cœur de notre mission », explique Edouard Eyglunent, co-fondateur de Wecandoo.

Vous avez le choix parmi 210 ateliers rien qu’à Bruxelles ! De quoi satisfaire les envies des petits et des grands. « Ce fut vraiment un réel de bonheur de partir à la rencontre des artisans bruxellois et de voir leur engouement pour notre proposition. Tous passionnés et passionnants, ils ont sauté sur l’occasion et accueillent désormais, dans leurs ateliers, les particuliers curieux de mettre la main à la pâte et de découvrir l’émotion de la création », ajoute Cassandre, Country Manager Wecandoo basée à Bruxelles.