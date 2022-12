L’association au cœur d’une polémique raciste à Buckingham interrompt ses activités

Ces révélations avaient plongé la royauté britannique dans une nouvelle polémique. Et vendredi soir, Sistah Space a annoncé sur Instagram avoir dû cesser temporairement ses activités.

«Malheureusement, les évènements récents font que nous avons été forcées de cesser temporairement nombre de nos activités pour assurer la sécurité de celles qui utilisent nos services et de nos équipes», a écrit Sistah Space.

Plus tôt cette semaine, Ngozi Fulani avait dénoncé «les horribles abus sur les réseaux sociaux» dont elle, ses proches et son équipe avaient été victimes depuis la polémique.

«D’où venez-vous en Afrique ?», «D’où venez-vous vraiment ? D’où est-ce que les gens comme vous viennent ?», aurait ainsi demandé Susan Hussey à la militante féministe et antiraciste.

Face au tollé, le palais de Buckingham avait dénoncé des «commentaires inacceptables» et annoncé la démission de Susan Hussey, dame de compagnie de la reine Elizabeth II pendant plus de 60 ans et marraine du prince William.