Averses de neige, gel, routes glissantes…: attention si vous devez vous déplacer ce week-end, l’IRM lance une alerte!

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis samedi un avertissement quant à la possibilité de routes rendues glissantes par les conditions hivernales, surtout sur l’ouest du pays.

« Ce soir et la nuit prochaine, le gel au sol sera répandu. Sur l’ouest du pays, le risque de plaques de givre et de glace sera assez prononcé et quelques averses de neige pourront faire leur apparition cette nuit et demain matin », souligne l’IRM. L’alerte prendra fin ce dimanche à 11h.