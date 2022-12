Par Xavier Thirion et X.TH

Le verdict est tombé. Blessé lors du dernier match amical d’Anderlecht en Crète, Julien Duranville souffre d’une blessure aux ischio-jambiers. Il sera indisponible pour plusieurs semaines (on parle entre 5 à 6 semaines) et ne jouera donc plus en 2022.

Cette blessure arrive au plus mauvais moment alors que le nouveau T1 Brian Riemer passe ses troupes en revue.